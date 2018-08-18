18 августа Дмитрий Азаров проведет рабочий день в Сызрани
18 августа 2018 13:25
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Работа в Сызрани начинается с обстоятельного разговора с представителями местного бизнеса. Здесь традиционно сильная пищевая промышленность: производство хлеба и кондитерских изделий, мясных и молочных продуктов. Предприятия имеют выход на рынки других регионов.
Также в Сызрани традиционно развито машиностроение. Продукция местных заводов широко используется в космической, сельскохозяйственной, авиационной, автомобильной промышленности. Однако ни одно предприятие города не вошло в программу по повышению производительности труда.
И это притом, что СО вошла в число пилотов по программе, а многими предприятиями области уже доказана ее эффективность.
Дмитрий Азаров поставил задачу Минпрому СО активнее информировать предприятия о возможности участия в проекте, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
Дмитрий Азаров осмотрит туристическо-гостиничный комплекс с аквапарком "Каскад", производство АО "Сызранская керамика" и посетит сквер им. Ленина, где пройдет конкурс-дегустация на лучшее приготовление овощных блюд "Ударим помидорами по аппетиту", площадку детского дома "Искра" и примет участие в торжественном открытии праздника "Сызранский помидор"
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