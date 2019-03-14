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В Самаре запретят митинговать возле учреждений дополнительного образования

14 марта 2019 12:00
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В Самаре запретят митинговать возле учреждений дополнительного образования
На рассмотрение Самарской Губернской Думы поступил законопроект от областной Общественной палаты.

Члены палаты предлагают дополнить региональный закон "О порядке выдачи уведомления о проведении публичного мероприятия и обеспечении отдельных условий реализации прав граждан на проведение публичных мероприятий в Самарской области".

В настоящее время этот закон запрещает устраивать публичные мероприятия (к примеру, митинги, шествия) ближе 150 метров от дошкольных и общеобразовательных учреждений.

Теперь же предлагается распространить этот запрет и на организации, оказывающие деятельность по дополнительным образовательным программам (школы искусств и т.д.).

"В Общественную палату Самарской области поступают обращения граждан, выражающих глубокую обеспокоенность состоянием доступности объектов, оказывающих образовательные услуги на территории Самарской области, и прежде всего тех объектов, деятельность которых направлена на стимулирование коллективных форм времяпрепровождения несовершеннолетних и получение ими социально-полезных и творческих навыков", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Законопроект уже поддержан комитетом по законодательству СГД, пишет Самру.ру.

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