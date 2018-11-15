Я нашел ошибку
Главные новости: 
Основными темами стали обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям Жигулевска, а также вопросы развития регионального агропромышленного комплекса.
Дмитрий Азаров провел очередной личный прием граждан
Колл-центр регионального оператора уже работает.
Жителям СО расскажут о переходе на новую систему обращения с отходами
Теперь исследователи пытаются понять, повторится ли такое столкновение в ближайшее время.
Учёные нашли под Гренландией кратер от гигантского метеорита
От столкновения с колесом Газель вылетела в кювет.
На М-5 в оторвавшееся от грузовика колесо врезалась Газель с водкой
Статистика сообщает, что каждая десятая женщина в России – курит, а 50-60% мужчин заядлые курильщики.
15 ноября День отказа от курения
Для представителей предприятий и организаций Самарской области.
В Самаре состоится семинар по реализации Национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»
В ходе проведения сборов будут подведены итоги деятельности, дана оценка эффективности работы органов и подразделений, обсуждены перспективы развития структуры военной полиции Вооружённых Сил Российской Федерации.
Самара впервые примет сбор командного состава органов и подразделений военной полиции Вооружённых Сил РФ
Самарцам разъяснили, что такое
Самарцам разъяснили, что такое "целевой взнос"
сегодня  Четверг, 15 ноября, 15:20
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -4 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 15/11:
USD 68
0.32
EUR 76.76
0.69
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

У самарского губернатора появился советник по охране здоровья

15 ноября 2018 12:58
95
У самарского губернатора появился советник по охране здоровья
Им стал известный бизнесмен Александр Манаков.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров представил своего нового советника. Им стал известный самарский бизнесмен Александр Манаков, пишет "КП в Самаре". Как сообщили в региональном правительстве, он будет советником по вопросам охраны здоровья населения.

Отметим, что Александр Манаков является учредителем и руководителем ООО «Центр энергоинформационной медицины». Кроме того, он является одним из учредителей некоммерческого предприятия «Здоровая нация». Также он участвовал в выборах в самарскую губернскую дума от партии КПРФ.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
15 ноября 2018  12:58
У самарского губернатора появился советник по охране здоровья
У самарского губернатора появился советник по охране здоровья
Им стал известный бизнесмен Александр Манаков. Политика региона
94
15 ноября 2018  09:58
Александр Живайкин:
Александр Живайкин: "Исполнение бюджета будем контролировать в каждом округе"
Средства предлагается направить на решение вопросов ЖКХ, здравоохранения, образования, спорта. Политика региона
111
15 ноября 2018  09:28
Виктор Полянский: "Юрий Шевцов умеет работать с людьми и находить правильные решения"
Завкафедрой государственного и административного права юридического факультета Самарского университета особо отметил умение нового зампредседателя губдумы... Политика региона
122
Весь список
Выборы 2018
25 сентября 2018  09:35
«Ведомости» узнали о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
«Ведомости» пишут о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
673
24 сентября 2018  09:48
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
489
19 сентября 2018  09:47
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
468
Весь список


Видео
14 ноября 2018  12:52
В Индонезии
В Индонезии "взбесилось" колесо обозрения, переворачивая кабинки с людьми
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону.
В мире
283
9 ноября 2018  11:22
В «Самарской области в магазине упала витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
В «Самарской области в магазине обрушилась витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
К счастью, никто не пострадал.
Происшествия
288
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
780
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
846
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
821
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
854
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
707
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
726
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1136
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1496
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1554
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2687
Весь список

Мероприятия
Самара впервые примет сбор командного состава органов и подразделений военной полиции Вооружённых Сил РФ
В Самаре пройдет семинар по повышению производительности труда
В Самаре пройдет окружная игра КВН на Кубок Министра обороны
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные