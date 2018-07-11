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Новости /  Политика /  Политика региона  

Решения самарской губдумы, принятые в отсутствие оппозиции, просят проверить на легитимность

11 июля 2018 11:01
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Решения самарской губдумы, принятые в отсутствие оппозиции, просят проверить на легитимность
В тот день фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» покинули зал заседаний.

Руководитель движения «Гражданская инициатива» Наталья Баранова попросила прокуратуру Самарской области провести проверку законности решений, которые были приняты на пленарном заседании губернской думы 3 июля.

В тот день региональный парламент должен был обсуждать федеральный законопроект о повышении пенсионного возраста и принять решение, поддерживает он инициативу или нет. Однако перед началом пленарки вопрос убрали из повестки как недоработанный. В ответ фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» потребовали вернуть вопрос, и не найдя поддержки у единороссов, покинули зал заседаний. В результате кворум был утерян, объявлен перерыв и созыв повторного заседания спустя всего лишь 15 минут. Это заседание состоялось уже в отсутствие оппозиции. На нем утвердили поправки в бюджет области, были назначены мировые судьи и т. д.

По мнению Натальи Барановой, парламентарии не соблюли необходимые процедуры, и легитимность принятых 3 июля законов можно поставить под сомнение. В частности, считает общественница, в первой половине заседания депутаты проголосовали за то, чтобы взять повестку за основу, но не проголосовали за саму повестку. Не сделали этого депутаты и после возобновления пленарки.

Принятие решений по непринятой повестке, заявляет в своем обращении г-жа Баранова, «является грубым нарушением» регламента губернской думы. Автор обращения считает, что принятые в этот день законы и решения являются нелегитимными и просит провести прокурорскую проверку и устранить нарушения, пишет СО ОНЛАЙН.
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Комментарии



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