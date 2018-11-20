Оппозиционная Тольяттинская дума начала блокировать идеи мэрии
20 ноября 2018 12:51
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Тольяттинская городская дума большинством голосов провалила внесение изменений в правила землепользования и застройки города. Тем самым она и затормозила прокладку теплотрассы ПАО «Т Плюс» через лес, и послала вполне прозрачный сигнал мэрии.
Глава администрации Тольятти Сергей Анташев столкнулся с невозможностью продавливать нужные ему решения в парламенте даже усилиями лояльного ему спикера-единоросса, пишет СО ОНЛАЙН.
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