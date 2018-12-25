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Нефедов, Рожин и Когтев стали вице-губернаторами Самарской области

25 декабря 2018 12:51
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Нефедов, Рожин и Коптев стали вице-губернаторами Самарской области
Их утвердили сегодня на заседании областного парламента.

Самарская губернская дума сегодня утвердила в должности первого вице-губернатора Александра Нефедова, вице-губернаторами — Юрия Рожина и Андрея Когтева. Все трое находились в тех же должностях, но с приставкой «временно исполняющий обязанности» по сути более года. Даже после выборов губернатора, состоявшихся 9 сентября, глава Самарской области Дмитрий Азаров медлил с их утверждением, хотя позиции Юрия Рожина и Андрея Когтева представлялись в числе наиболее устойчивых в «Белом доме». Оба были назначены на свои должности именно Дмитрием Азаровым вскоре после смены губернатора региона. Александр Нефедов, как известно, в своей должности находится с 2007 года.

В итоге все три назначения все-таки состоялись. После награждения благодарностями президента РФ Владимира Путина спикера губдумы Геннадия Котельникова, его первого заместителя Екатерины Кузьмичевой и депутата-баяниста Сергея Войтенко, не включенных в повестку, первым же вопросом стало согласование областным парламентом кандидатур вице-губернаторов. После короткого доклада главы региона Дмитрия Азарова, губернские парламентарии поддержали всех троих.

Александр Нефедов, многолетний руководитель областного кабмина, вновь получил пост первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области. Правда, не единогласно. Четыре депутата проголосовали против него. Бывший руководитель управления ФСБ по Самарской области Юрий Рожин занял должность вице-губернатора — руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции. Андрей Когтев окончательно стал вице-губернатором — руководителем представительства Самарской области при Президенте и Правительстве РФ, пишет СО ОНЛАЙН.

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Комментарии



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