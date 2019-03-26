Мэрию Самары покинул Александр Андриянов
26 марта 2019 13:42
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В администрации Самары произошли кадровые перестановки. Свой пост покинул глава департамента экономического развития, инвестиций и торговли Александр Андриянов, пишет ПроГородСамара.
— В настоящее время департамент возглавляет Ирина Панфилова, — пояснили в горадминистрации.
Александр Андриянов возглавил депэкономразвития в 2016 году. Он пришёл на смену Андрею Власову. До прихода в администрацию города Александр Андриянов занимал пост директора издания «Самарское обозрение».
В феврале чиновник «прославился» не только на всю область, но и на всю страну после скандальной истории с гробом у белого дома. Руководителя ведомства даже пригласили высказать свою точку зрения на одном из федеральных каналов.
Фото: администрация Самары
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