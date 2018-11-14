Глава Самарской Губдумы Геннадий Котельников потребовал с депутатов объяснительные за прогулы
14 ноября 2018 17:38
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Глава губернской думы Геннадий Котельников призвал депутатов не прогуливать свои же заседания. Также он потребовал написать всех народных избранников написать объяснительные за прогулы.
Спикер думы даже предложил всем депутатам отменить свои отпуска и отгул на время принятия бюджета на грядущий год, пишет ПроГородСамара.
— У нас было сорван заседание одного из комитетов. На него пришел министр управления финансов, а депутаты не явились. То кого-то вызвали, то кто-то не может. Стыдно же было! Объяснительные со всех! Такая ситуация не должна продолжаться. Распределяйте время правильно, ищите способы присутствовать на комитетах, вплоть до договоренности с руководителями основной работы, — сказал Геннадий Котельников.
Фото pixabay.com
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