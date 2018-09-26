Экс-мэр Самары Олег Фурсов отрицает, что претендовал на пост главы реготделения Фонда соцстраха
26 сентября 2018 09:14
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Бывший градоначальник Самары Олег Фурсов опроверг информацию о своих попытках устроиться на место руководителя регионального отделения Фонда социального страхования РФ, пишет СО ОНЛАЙН.
Ранее в своем твиттере депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн написал: " С утра узнал «приятную» новость: экс-мэр Самары О. Фурсов подал документы на вакантную должность рук. Самарского филиала Фонда соцстраха, дабы вслед за детдомовцами объедать теперь инвалидов. Однако внутреннее чутьё мне подсказывает, что теперь это назначение уже не состоится".
Однако сам бывший мэр Самары в разговоре с журналистом «СО-ОНЛАЙН» удивился этой версии. «Не знаю, откуда это берется», — заявил он, заверив, что не подавал заявления. По его словам, он по-прежнему без работы и все еще ожидает, что получит пост министра труда Самарской области. «Думаю, что должен состояться разговор с губернатором на эту тему, и после этого решение будет принято», — поделился он.
Напомним, Олег Фурсов стал мэром Самары при бывшем губернаторе Николае Меркушкине, и после отставки последнего также покинул должность. Предполагалось, что он вернется на работу в правительство региона в минтруда еще в конце осени 2017 года, но этого так и не произошло. Г-н Фурсов долго судился с прокуратурой, требовавшей уволить его за нарушение антикоррупционного законодательства, а не по собственному желанию. Тогда бы экс-чиновник не смог претендовать на министерское кресло. Но последнее решение суда оказалось в пользу бывшего градоначальника.
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