Депутат Михаил Матвеев предложил депутату Николаю Ренцу поработать на общественных началах
5 декабря 2018 10:40
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Как пишет "СитиТрафик", в ходе расширенного заседания комитета по бюджету Самарской губернской думы, состоявшемся 4 декабря 2018 года, депутаты рассмотрели поправки в областной бюджет на 2019-2021 гг.
Речь зашла и о том, что для эффективного выполнения наказов избирателей депутатами городской думы Самары неплохо было бы выделить дополнительные средства.
Депутат СГД, главврач горбольницы №5 Тольятти Николай Ренц, комментируя эту ситуацию, заметил, что депутаты - люди небедные, поэтому вполне могли бы сами решить эту проблему.
В ответ Михаил Матвеев посоветовал и главврачам больниц поработать на общественных началах, уточнив, что они-то люди точно небедные, да к тому же дававшие клятву Гиппократа.
Фото pixabay.com
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