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8 сентября в Самаре по проспекту Ленина намерены провести марш против пенсионной реформы

4 сентября 2018 11:45
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8 сентября в Самаре по проспекту Ленина намерены провести марш против пенсионной реформы
В связи с тем, что это "день тишины" организаторами запрещены плакаты с агитацией.

3 сентября Ленинский районный суд Самары признал незаконным отказ Администрации Самары в согласовании марша против пенсионной реформы 8 сентября по проспекту Ленина, сообщил в блоге депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.
На основании 31 статьи Конституции и решения суду марш состоится 8 сентября, в субботу, в 12-00 от пересечения пр.Ленина и Осипенко (м.Алабинская) до Ракеты (м.Российская). В связи с тем, что это "день тишины" организаторами запрещены плакаты с агитацией за или против кандидатов и партий. Тема марша - протест против пенсионной реформы и требование возврата льгот пенсионерам и инвалидам Самарской области.

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Комментарии



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