Первый зампрокурора Самарской области Алмаз Хусаинов оставил должность
14 января 2019 13:28
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В понедельник, 14 января, первый заместитель прокурора Самарской области Алмаз Хусаинов оставил свой пост. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем твиттере.
— Алмаз Хусаинов написал рапорт после выезда бригады проверяющих, направленной Генпрокурором направленной Генпрокурором по моему обращению. Признателен Ю.Чайке и его заместителю Ю.Пономареву за объективную позицию, — пишет Александр Хинштейн.
Алмаз Хусаинов — старший советник юстиции. В органах прокуратуры работает с 1993 года. Должность первого заместителя прокурора Самарской области занимал с 2012 года. До этого он работал первым заместителем прокурора Мурманской области.
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