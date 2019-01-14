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Первый зампрокурора Самарской области Алмаз Хусаинов оставил должность

14 января 2019 13:28
151
Первый зампрокурора Самарской области Алмаз Хусаинов оставил должность
Он написал рапорт после выезда бригады проверяющих.

В понедельник, 14 января, первый заместитель прокурора Самарской области Алмаз Хусаинов оставил свой пост. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем твиттере.

— Алмаз Хусаинов написал рапорт после выезда бригады проверяющих, направленной Генпрокурором направленной Генпрокурором по моему обращению. Признателен Ю.Чайке и его заместителю Ю.Пономареву за объективную позицию, — пишет Александр Хинштейн.

Алмаз Хусаинов — старший советник юстиции. В органах прокуратуры работает с 1993 года. Должность первого заместителя прокурора Самарской области занимал с 2012 года. До этого он работал первым заместителем прокурора Мурманской области.

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