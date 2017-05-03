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Ермоленко
Игорь Ермоленко: «Если оценивать открытое письмо как сочинение, я бы сказал, что не полностью раскрыта тема губернатора Меркушкина».
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Игорь Ермоленко: «Если оценивать открытое письмо как сочинение, я бы сказал, что не полностью раскрыта тема губернатора Меркушкина».

3 мая 2017 16:08
244
Ермоленко
Руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Игорь Ермоленко  прокомментировал открытое письмо руководителя управления по работе с обращениями граждан городской администрации жителям Самары.

«Мне приятно, что нашлись люди, чья точка зрения на реформу местного самоуправления совпала с моей. Я об этом говорил еще до того, как реформа началась, а Виктор Кузьмин увидел ее изнутри и оценил ее постфактум. В этой ситуации хочется отметить два момента. Во-первых, человек проработал в составе администрации два года и пытался что-то поменять, что-то предлагал, и вот почему этого не произошло — это вопрос. Во-вторых, если оценивать письмо как сочинение, я бы сказал, что не полностью раскрыта тема губернатора Меркушкина. Все содержимое письма сводится к Олегу Борисовичу Фурсову. Реформа местного самоуправления, сокращение штатов администрации и даже отмена льгот у наших пенсионеров — это же не инициатива лично Фурсова или кого-то из мэрии. Совершенно понятно, что эта инициатива исходит от губернатора. Мы видим здесь много оценок Фурсова: его личностных, деловых качеств - и ничего не видим про Николая Ивановича Меркушкина. А большинство проблем, которые ставятся в этом письме, они так или иначе идут с областного уровня. Вот это несоответствие мне не очень понятно, вероятно, сам автор письма мог бы разъяснить это».  

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