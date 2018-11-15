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Учёные нашли под Гренландией кратер от гигантского метеорита

15 ноября 2018 14:54
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Теперь исследователи пытаются понять, повторится ли такое столкновение в ближайшее время.
Геологи из Университета Канзаса выяснили, что прямо под поверхностью большого ледника, омываемого Атлантическим и Северным Ледовитым океанами, находится огромная воронка от попадания метеорита. Как сообщает Daily Mail, ширина гигантского кратера составляет более 30 километров, а размер самого метеорита при этом может превышать километр, передает life.ru.

Уникальная "вмятина" на теле Земли была открыта ещё в 2015 году, однако установить её точные размеры позволила технология лазерного сканирования и моделирования геологических образований. Само столкновение метеорита с поверхностью планеты могло произойти не менее 12 тыс. лет назад. Мощность взрыва при столкновении метеорита с поверхность Земли, по данным ученых, могла равняться 47 млн. бомб, сброшенных на Хиросиму. 
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Комментарии

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