Снег, замри. 10 советов, как сделать снежный фотошедевр

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Когда начинается снегопад, обычный серый мир превращается в один из сюжетов новогоднего фильма. Неудивительно, что фотографы любят это природное явление, которое придаёт привычным фотографиям волшебную нотку. Однако есть некоторые моменты съёмки, которые стоит рассмотреть более внимательно.Например, вы гуляете под красивым пушистым снегопадом, но на фотографии его не видно. Что делать в таком случае? Предлагаем несколько советов, чтобы зимняя фотопрогулка стала действительно приятной и полезной.Вы проснулись утром и в окне заметили пушистый падающий снег. Берите камеру и скорее снимайте. Первое, что нужно держать в голове, — снегопад может прекратиться в любой момент, погода меняется неожиданно. Ветер может сбросить красиво лежащий на ветвях снег, а следы людей поломают его ровный слой. Важно ещё самим не натоптать на месте съёмки.Другой вариант — дождаться вечернего времени, когда загорятся городские огни, но ещё осталось естественное освещение. Тогда в кадре будет красивое сине-жёлтое сочетание цветов. Синее небо, которое ещё не успело стать чёрным пятном, как часто бывает на ночных фотографиях, а жёлтый свет фонарей придаст тёплый колорит.Фонари отлично подсвечивают снежинки. Яркий свет и задний план будут на контрасте, отделяя снежинки.Снежинки получатся круглыми точками при выдержке короче 1/100. Такие настройки в буквальном смысле "замораживают" падающий снег. Хорошим вариантом выдержки будет примерно 1/250.Используя длинную выдержку (1/10), вы получите снегопад, который отобразится в кадре в виде длинных полосок.Встроенная в фотоаппарате или смартфоне вспышка — отличный вариант подсветить падающие снежинки, которые превратятся в красивые кружки.Красные объекты или одежда красиво сочетаются со снегом. Поэтому, если вы планируете съёмку в снегопад, смело надевайте красные варежки, шарф или сразу костюм Деда Мороза.Снегопад разделяет планы на фотографии. Поэтому выигрышно будет смотреться объект на переднем плане, а задний план будет в "дымке".Лучше всего подойдут рукавицы со съёмными пальцами, с ними удобнее настраивать установки камеры. Если таких нет, подойдут любые перчатки, которые легко снимать, чтобы быстро поколдовать над камерой, когда это необходимо. Хотя лучше всего заранее выставлять правильные настройки камеры ещё до выхода на улицу.Самые лучшие фотографии те, на которых есть улыбки.На холоде аккумуляторы быстро разряжаются, поэтому перед съёмкой не забудьте положить в тёплый карман запасной аккумулятор для фотоаппарата или пауэрбанк для смартфона. Будьте аккуратны и следите за тем, чтобы ваш смартфон или фотоаппарат не нырнули в сугроб.