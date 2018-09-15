iPhone XS стал самым мощным смартфоном в мире

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Результаты «адаптированного для нейронных сетей» чипа впечатляют. Суммарно A12 Bionic набрал 363 525 баллов.Этот результат на 70 тыс. больше ближайших конкурентов на Android, флагманских смартфонов на базе чипа Qualcomm Snapdragon 845. Топовый девайс на 845-ом чипе набрал всего 290 тыс. баллов.По сравнению с A11 Bionic, чип A12 набрал на 30% больше баллов в AnTuTu. В iPhone XS производительность графического ядра и UX увеличилась на 50%, а скорость памяти — на 20%.Похоже, что для реальной конкуренции с новым процессором от Apple, Qualcomm придется неплохо поднапрячься. На сегодняшний же день iPhone XS и iPhone XS Max можно смело признать самыми мощными смартфонами на рынке.