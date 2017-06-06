Ребята из школы-интерната побывали на экскурсии в Центре кинологической службы ГУ МВД

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Перед началом экскурсии полицейские провели с юными гостями профилактическую беседу о правилах поведения и необходимости соблюдения мер безопасности при обращении с собаками, а после дети узнали, в каких случаях служебные собаки помогают полицейским, познакомились с разнообразием пород, применяемых в служебной деятельности, их содержанием, сбережением, дрессировкой и тренировкой.Старший лейтенант полиции Анна Дмитриева провела для ребят показательные выступления служебной собаки по поиску имитаторов наркотических средств и объяснила особенности дрессировки «сослуживцев» по данному профилю. В свою очередь инспектор-кинолог группы розыска по запаховым следам человека, поиска трупов, трупных останков, следов крови человека лейтенантом полиции Ольга Куликова провела показательные выступления «выборка вещи» по общерозыскному профилю с непосредственным участием детей.Ветеринарный фельдшер старший сержант полиции Татьяна Чмуневич объяснила воспитанникам школы-интерната специфику лечения собак, рассказала о необходимых профилактических мероприятиях и об оказании первой помощи служебным собакам, а также познакомила детей с оборудованием, применяемом в ветеринарной практике.Старший эксперт ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области капитан полиции ОльгаМухортова раскрыла возможность применения собак-биодетекторов в работе экспертов-криминалистов. Она продемонстрировала особенности изъятия и хранения запаховых проб, рассказала школьникам о разнообразии проводимых экспертиз и непосредственном применении собак-биодетекторов в выборочном ряду.В завершение экскурсии по ЦКС ГУ МВД России по Самарской области дети смогли погладить четвероногих полицейских, участвующих в показательных выступлениях. Каждому ребенку полицейские вручили памятные подарки и организовали обратный трансфер на служебном транспорте до школы-интерната, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото ГУ МВД России по Самарской области