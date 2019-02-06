В Самаре отметят 100-летие со дня рождения легендарного конструктора Дмитрия Козлова

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В горадминистрации под председательствомпрошло расширенное заседание оргкомитета по проведению праздничных мероприятий, посвященных столетнему юбилею конструктора, дважды Героя Социалистического труда, Почетного гражданина Самары и Самарской областиС идеей о проведении масштабных мероприятий в честь юбилея Дмитрия Козлова выступили ветераны и руководители РКЦ «Прогресс». Инициативу поддержал лично губернатор Самарской областии поручил создать оргкомитет по разработке и проведению праздничных мероприятий. В состав комитета вошли представители профильных департаментов и министерств, представитель научной и культурной общественности, родственники Дмитрия Ильича, а также руководство и ветераны РКЦ «Прогресс» - предприятия, которое Дмитрий Козлов возглавлял более 40 лет.По задумке оргкомитета, мероприятия, посвященные жизни и научной деятельности Дмитрия Ильича, будут проходить в течение всего года. План содержит научные, образовательные и культурно-просветительские мероприятия. Так на март запланировано проведение городской научно-технической конференции, посвященной Дмитрию Козлову, на апрель - показ фильмов, связанных с космической тематикой, проведение молодежного образовательного форума, тематических экскурсий для ветеранов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, конкурса студенческих научных работ, профориентационные акции и закладка аллеи в честь Дмитрия Козлова. Кроме того, основной темой Дня космонавтики в этом году станет юбилей Дмитрия Ильича.Наиболее масштабные мероприятия пройдут в октябре: например, в день рождения конструктора – 1 октября - во всех школах города пройдет единый классный час. Также на октябрь запланировано проведение торжественного заседания научно-технического совета РКЦ «Прогресс», праздничные концерты, творческие встречи и тематические выставки на разных площадках города. К юбилею Дмитрия Ильича выйдет и книга, посвященная его биографии и трудовой деятельности.В ходе заседания обсудили и вопрос по установке памятника Дмитрию Козлову. Напомним, что ранее члены оргкомитета единогласно поддержали идею создания памятника и проведения открытого двухэтапного конкурса среди архитекторов.«Сейчас ведется активная разработка положения конкурса на создание скульптурной композиции и благоустройства прилегающей территории, формируется техническое задание. Все работы будут завершены в кратчайшие сроки», - сказала руководитель Управления главного архитектора СамарыКроме того, глава города рассказала, что в связи с многочисленными просьбами горожан будет создан проект благоустройства сквера вдоль дома по проспекту Ленина, 1. Многоквартирный дом, более известный как «козловский», был построен для авиаторов по приказу главного конструктора завода РКЦ «Прогресс» Дмитрия Козлова, который в дальнейшем и сам вошел в число его жителей. Проект будет реализован, если его поддержит большинство самарцев во время рейтингового голосования по программе «Формирование комфортной городской среды».«Мы выносим этот вопрос на обсуждение жителей, и очень надеемся, что проект будет поддержан», - сказала Глава Самары Елена Лапушкина, передает пресс-служба администрации Самары.