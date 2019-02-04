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Новости /  Общество /  Социум  

Звезда "Тихого Дона" Элина Быстрицкая оказалась прикованной к постели

4 февраля 2019 18:10
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В последнее время артистка жаловалась на тянущую боль в груди и плохое зрение. Также врачи поставили ей серьёзный диагноз.
В последнее время артистка жаловалась на тянущую боль в груди и плохое зрение. Также врачи поставили ей серьёзный диагноз.
Советская и российская актриса и звезда фильма "Тихий Дон" Элина Быстрицкая не может ходить и почти лишилась зрения из-за катаракты, передает life.ru. Об этом сообщила сестра артистки Софья Шегельман в беседе с "Комсомольской правдой".

— Элине плохо, она лежит, не встаёт вообще, не видит, у неё тяжёлая катаракта, — рассказала Шегельман.

Как отмечается, в последнее время Быстрицкая жаловалась на тянущую боль в груди и испортившееся зрение. Помимо этого, врачи диагностировали у неё повышенное артериальное давление.

4 апреля 2018 года Элине Быстрицкой исполнилось 90 лет. С юбилеем её поздравил президент России Владимир Путин. 


Фото:  соцсети
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