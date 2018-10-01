Звание заслуженного машиностроителя РФ получил начальник сектора ОКБ ПАО "Кузнецов" В.Н.Лавров
1 октября 2018 15:18
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Передает накопленный опыт молодежи.
Это, по его словам, и действующие меры поддержки - залог успешного будущего предприятия: "Наш завод снова станет лидером производства двигателей!" , сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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