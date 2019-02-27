Зрители объявили бойкот. Марата Башарова лишили роли после избиения жены
27 февраля 2019 00:11
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Создатели постановки решили отказаться от услуг ведущего шоу "Битва экстрасенсов". По данным издания, продюсеры пригласят вместо Башарова на главную роль в "День сюрпризов" Сергея Астахова. Кроме того, они намерены переименовать постановку.
В конце 2018 года сообщалось, что Марат Башаров избил третью жену — Елизавету Шевыркову. По словам её брата, у женщины диагностировали перелом носа. 16 февраля супруга актёра призналась, что устала всё скрывать, и намекнула на готовность расстаться с ним. Позже стало известно, что Елизавета официально подала на развод.
Фото: соцсети
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