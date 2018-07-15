Зрители и волонтеры устроили уборку на фанфесте в Самаре
15 июля 2018 14:13
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Ту часть мусора, который не донесли до специальных контейнеров, собрали волонтеры вместе с посетителями фан-зоны. Зрителям предлагали выкинуть отходы в мусорные пакеты, которые после этого отправляли в баки.
- Все, кто пришел сегодня на площадь, с удовольствием присоединились к акции, - рассказывает волонтер Анастасия Шабалкина. - В какой-то степени люди внесли вклад в чистоту нашего любимого города.
Сегодня, 15 июля, акция по уборке площадки Фанфеста повторится, сообщает smr2018.ru.
Фото: sam2018/vk.com
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