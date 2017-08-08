«Золотой семьёй России-2017» стала семья из Кинель-Черкасского района

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В организационный комитет конкурса поступило 322 заявки из 85 субъектов Российской Федерации.Решением Оргкомитета почётное звание «Семья года-2017» присвоено 85 российским семьям, из них 18 семей стали лучшими в номинации «Многодетная семья», 14 семей – в номинации «Молодая семья», 21 семья – «Сельская семья», 14 семей признаны «Золотыми семьями России» и 18 семей одержали победу в номинации «Семья – хранитель традиций».Номинант от Самарской области – семья Юрия Петровича и Валентины Петровны Пушкиных – стала победителем в номинации «Золотая семья России».Семья Пушкиных проживает в Кинель-Черкасском районе Самарской области. Юрий Петрович и Валентина Петровна в браке 56 лет, у них четверо детей и восемь внуков.По информации Оргкомитета награждение победителей состоится 23-24 ноября 2017 года в Москве, сообщает пресс-служба облправительста.