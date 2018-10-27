Знаменитая миротворческая бригада, расквартированная в поселке Рощинский, получила почётное наименование "Александрийская"

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Президент РФподписал Указ, согласно которому "в целях воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу сохранения славных воинских исторических традиций, а так же учитывая заслуги личного состава" 15 отдельной мотострелковой бригаде присваивается почетное наименование "Александрийская".Для Самары присвоение бригаде этого почётного наименования имеет особый смысл. В этом - дань традициям и сохранению славной истории Пятого гусарского Александринского полка - знаменитых "Черных гусар".Воинское подразделение было создано в 1776 году на базе Долматского и Македонского полков.Пятый гусарский полк участвовал в боях с наполеоновской армией, отличился в битвах под Пружанами и других сражениях.В 1914 году полк ушел из Самары на Первую мировую войну. Домой гусары уже не вернулись.Память о гусарах 5-го Александрийского полка, или как их ещё называли, "Бессмертных", в сентябре увековечена в памятнике у перед Домом офицеров Самарского гарнизона, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.