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Новости /  Общество /  Социум  

Зимний День здоровья соберет бойцов студенческих отрядов Самары

8 февраля 2019 17:18
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В программе соревнований: женский и мужской масс-старты на лыжах, лыжная эстафета, гонки на санях и перетягивание каната.
10 февраля в 14:30 в парке имени 60-летия Советской власти состоится открытие III Зимнего дня здоровья. Участниками спортивного мероприятия станут более 70 бойцов студенческих отрядов Самарской области.

В программе соревнований: женский и мужской масс-старты на лыжах, лыжная эстафета, гонки на санях и перетягивание каната.

День здоровья откроет спортивный сезон 2019 года и станет подготовительным мероприятием перед Спартакиадой вузовских штабов студенческих отрядов.

Общий сбор у входа в парк со стороны ул. Ташкентская.

Организаторы мероприятия: Самарское региональное отделение МООО «РСО» и Спортивный комитет СамРО МООО РСО, передает пресс-служба облправительства. 
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