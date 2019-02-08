Зимний День здоровья соберет бойцов студенческих отрядов Самары

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В программе соревнований: женский и мужской масс-старты на лыжах, лыжная эстафета, гонки на санях и перетягивание каната.День здоровья откроет спортивный сезон 2019 года и станет подготовительным мероприятием перед Спартакиадой вузовских штабов студенческих отрядов.Общий сбор у входа в парк со стороны ул. Ташкентская.Организаторы мероприятия: Самарское региональное отделение МООО «РСО» и Спортивный комитет СамРО МООО РСО, передает пресс-служба облправительства.