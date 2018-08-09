"Земляк". Жириновский продвигает альтернативу "товарищу" и "господину"

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— Предлагаю универсальную форму обращения друг к другу — "земляк". Хорошее, понятное слово. И не нужно выяснять, откуда человек родом. Православный христианин или правоверный мусульманин, — рассуждает политик.Кроме того, по мнению Жириновского, слово "земляк" никогда не вызовет ни у кого отторжения, никогда никого не обидит.— Кто-то раздражается на обращения "сударь", "господин" или "товарищ". Слово "земляк" — вне политики, вне конъюнктуры, оно не может иметь негативного подтекста, — уверен он.Отметим, что это уже не первая языковая "реформа", предлагаемая лидером ЛДПР. Ранее он, например, неоднократно предлагал законодательно запретить использование иностранных слов при наличии их аналогов в русском языке. Жириновский отмечал, что нет необходимости употреблять слово "дилер", когда есть слово "посредник", рекомендовал говорить "представление" вместо "перформанса", а также предлагал заменить "селфи" на "себяшку".