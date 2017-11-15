Зданию управления Куйбышевской железной дороги в Самаре исполнилось 90 лет

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Здание управления Самаро-Златоустовской (ныне Куйбышевской) железной дороги строилось с 1923 по 1927 годы под руководством знаменитого архитектора Петра Щербачева. Проектом предполагалось воздвигнуть здание площадью 75 тыс. кв.м., которое заняло бы целый квартал перед вокзалом на Комсомольской площади. В здании должны были разместиться более 150 помещений и кабинетов, актовый зал и столовая. Крупнейшая по тому времени стройка привлекла к себе десятки знаменитых зодчих. Прорабом здесь работал старейший самарский строитель Иван Машанцев, десятником (бригадиром) – знаменитый строитель Александр Капралов. Штукатурку и лепнину для здания выполняли художники прославленной нижегородской артели Соболева.В ноябре 1927 года знаменитое здание управления железной дороги в Самаре на Комсомольской площади было сдано в эксплуатацию. Объемно-архитектурная композиция его была основана на традиционной симметричной планировке с использованием художественных средств модерна, в котором заметны сплетения византийско-османских мотивов и форм, в том числе колончатые купола с вытянутыми арками окон. Фасад центрального объема с входным блоком был украшен барельефами с железнодорожной и индустриальной тематикой, декорирован вазонами, гирляндами, гербом с советской символикой. Здание Управления Куйбышевской железной дороги в Самаре стало первым выразительным примером социалистического зодчества в городе.В феврале 1928 года все основные службы Самара-Златоустовской железной дороги были переведены в новое здание управления.В этом году здание управления Куйбышевской железной дороги отмечает 90-летний юбилей. В наше время здесь расположены службы, координирующие работу ведущих хозяйств Куйбышевской магистрали, сообщает пресс-служба КбшЖД.