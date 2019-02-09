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Заём для Овна. Какие машины закладывают разные знаки зодиака

9 февраля 2019 23:08
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По данным экспертов, чаще всего закладывают свои автомобили Близнецы и Овны. При этом Львы берут займы под залог самых дорогих машин.
Лайф выяснил, какие авто закладывают разные знаки зодиака. Весы и Козероги реже всего берут займы под залог автомобилей. Меньше других пользуются этой услугой Тельцы и Стрельцы. При этом самые заядлые заёмщики — это Близнецы и Овны. В пятерку лидеров также попали Львы, Скорпионы и Девы.

Таковы результаты исследования сервиса онлайн-автозаймов CarMoney. Эксперты компании проанализировали данные клиентов за 2018 год. Оказалось, что представители разных знаков зодиака предпочитают разные машины.

Интересно, что самые дорогие машины в залог оставляют Львы. Это подтверждает и тот факт, что у них выше общая сумма выданных займов. При этом марки автомобилей у Львов во многом пересекаются с другими знаками зодиака. Просто несколько отличается выбор моделей.

— Клиенты-Львы часто закладывают автомобили более дорогих моделей, чем представители других знаков зодиака, — рассказали Лайфу в CarMoney. — Стоимость автомобиля зависит от нескольких факторов — модель, год выпуска, комплектация. Львы чаще других берут займы под Toyota Camry, Mercedes E-класса. При этом возраст машины не старше 10 лет. Указанные марки авто попадают в категорию оценки 700 000 — 1 млн рублей, и клиент имеет возможность взять заём на сумму до 70% от рыночной стоимости автомобиля.

Самый неожиданный выбор машин оказался у Дев. Они склонны впадать в крайности. Только у Дев среди самых популярных залоговых авто оказалась отечественная марка Lada. При этом так же часто, как и отечественные машины, они закладывают Mercedes-Benz. 
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