Заявление о льготах по налогам на имущество необходимо направить в налоговые органы до 1 мая 2018 года
28 февраля 2018 16:53
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Если заявление о предоставлении налоговой льготы ранее направлялось в налоговый орган и в нём не указывалось на то, что льгота будет использована в ограниченный период, заново представлять заявление не требуется.
Подать заявление об использовании льготы можно через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», по почте или в любой налоговой инспекции.
Освобождение от уплаты транспортного налога на федеральном уровне предусмотрено ст. 361.1 Налогового кодекса РФ для физлиц – владельцев транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированных в системе «Платон». На региональном уровне – законами субъектов Российской Федерации также для других льготных категорий налогоплательщиков.
По земельному налогу с налогового периода 2017 года введена федеральная льгота, которая уменьшает налоговую базу на кадастровую стоимость 600 квадратных метров одного земельного участка. Льготой могут воспользоваться землевладельцы следующих категорий: пенсионеры, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и другие категории граждан, указанные в п. 5 ст. 391 Налогового кодекса РФ.
Дополнительные налоговые льготы для физлиц установлены нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований по месту нахождения земельных участков.
По налогу на имущество физлиц налоговые льготы для 15 категорий налогоплательщиков предусмотрены Налоговым кодексом РФ (ст. 407). Также они могут быть дополнительно установлены нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований по месту нахождения налогооблагаемого имущества.
Ознакомиться с полным перечнем налоговых льгот (налоговых вычетов) по всем имущественным налогам, действующим за налоговый период 2017 года, можно с помощью сервиса "Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам", сообщает пресс-служба облправительства.
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