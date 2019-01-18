Заявившую об изнасиловании в МВД дознавательницу из Уфы уволили
18 января 2019 21:51
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Руководство МВД Башкирии уволило двух дознавательниц из Уфы за «грубое нарушение служебной дисциплины», говорится на сайте ведомства, передает РБК.
По данным ТАСС и «РИА Новости», одна из девушек — потерпевшая по делу об изнасиловании тремя полицейскими в отделе МВД, вторая проходит по этому же делу свидетелем. Отвечая на вопрос РБК об увольнении потерпевшей по данному делу, в ведомстве рекомендовали обратиться к сообщению на сайте.
«В ходе служебной проверки установлено, что двое сотрудниц подразделения дознания совместно с тремя руководителями подразделений республиканского МВД употребляли спиртные напитки в помещении административного здания ОМВД России по Уфимскому району. <...> принято решение об увольнении двух сотрудниц <...> за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел», — указано в сообщении.
Отмечалось, что в ночь на 20 октября на девушку в служебном помещении напали трое ее коллег. Подозреваемые по делу — 51-летний начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, 50-летний начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев и 34-летний начальник отдела по вопросам миграции Павел Яромчук. Они были уволены из органов. Им предъявлены обвинения по статьям о насильственных действиях сексуального характера, они находятся под арестом до 28 февраля 2019 года. Перед предполагаемым нападением полицейские и дознавательницы употребляли алкоголь.
Адвокат Галиева Аслям Халиков заявлял, что его подзащитного и Матвеева не было на месте преступления в момент его совершения. Следствие назвало эту информацию «способом защиты от обвинений».
Фото: соцсети
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