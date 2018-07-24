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Новости /  Общество /  Социум  

Завтра в Самаре состоится гонка памяти Владимира Высоцкого

24 июля 2018 16:43
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В 15.00 – возложение цветов к памятнику Высоцкого на ул.Молодогвардейская.
Завтра в Самаре состоится гонка в рамках фестиваля-регаты памяти Владимира Высоцкого.

В 15.00 – возложение цветов к памятнику Высоцкого на ул.Молодогвардейская.

В 15.45 – сбор СМИ и гостей у пристани «Осипенко».

Сюжет ‪о регате в Тольятти можно посмотреть здесь, передает пресс-служба минспорта СО.  
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Комментарии



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