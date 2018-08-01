Завтра в Самаре пройдет ежегодное праздничное мероприятие, посвященное Дню воздушно-десантных войск

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Организатором встречи выступает Общественный совет при ГУ МВД России по Самарской области при содействии Департамента образования Самары.Гостями встречи станут представители областного главка, думы и администрации Самары, общественной организации ветеранов вооруженных сил, а также сотрудники ОВД и ветераны, проходившие службу в ВДВ.На мероприятие для всех пройдут показательные выступления воспитанников ВПК «Вымпел-С» МАУ центра «Юнность» и военно-патриотическая эстафета с участием ветеранов ВДВ.Приглашаем всех желающих, принять участие во встрече, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.