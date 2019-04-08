Завершился региональный этап международных молодежных робототехнических соревнований «ЕВРОБОТ»

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Данное мероприятие организовано департаментом информационных технологий и связи Самарской области, министерством образования и науки Самарской области, Детским технопарком «Кванториум 63-регион», Некоммерческим партнерством «Региональный проектный центр содействия распространению знаний в области социально-экономических и информационных технологий».Цель чемпионатного движения EUROBOT — выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-технической деятельности, навыков практического решения актуальных инженерно-технических задач, повышение престижа профессий в сфере информационных технологий среди молодежи.Региональный этап являлся отборочным этапом всероссийских соревнований. Победители будут представлять Самарскую область с 24 по 25 апреля в г. Москве.В этом году соревнования были посвящены 150-летию периодической таблицы химических элементов Д.И.Менделеева. Поэтому темой робототехнических соревнований стала «Фабрика атомов». Роботы сами проводили эксперименты, создавали новые элементы, классифицировали и взвешивали атомы.В фестивале приняли участие 5 команд (16 участников) из г. Новокуйбышевск, с. Борское, п. Смышляевка, п. Стройкерамика и п.г.т. Безенчук Самарской области.Первое место в прошедших соревнованиях заняла команда «Кибернетика» (Филиал ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский м.р. Волжский Самарской области «Центр внешкольной работы»), второе место – команда «CyberTeam» (ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка м.р. Волжский Самарской области), третье место – команда «Домино» (ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Борское), четвертое – команда «ЯROBOT Profi Безенчук» (ГБОУ СОШ №1 структурное подразделение «Центр детского творчества Камертон» п.г.т. Безенчук) и пятое – команда «СТАРТ» (ГАПОУ «НГТК»), передает пресс-служба облправительства.