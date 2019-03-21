Завершился прием заявок на первый Конкурс Президентских грантов 2019 года

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От Самарской области на рассмотрение конкурсной комиссии было подано 153 социально-значимых проекта.Результаты первого Конкурса станут известны не ранее, чем 1 июня 2019 года.Прием заявок на второй конкурс будет осуществляться в период с 10 июня по 31 июля.По итогам двух конкурсов 2019 года между некоммерческими организациями будет распределено до 8 млрд рублей, передает пресс-служба облправительства.