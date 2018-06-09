Завершился прием заявок на Молодежный форум ПФО “iВолга-2018”

Интерес к мероприятию, по традиции, высокий. В этом году изменилась и тренинговая программа форума - появилась новая смена “Лига Труда”, “Наука и инновации” стала федеральной сменой. У участников есть возможность выиграть финансирование для своих проектов. Общий грантовый фонд конвейера проектов форума превышает 10 млн рублей., директор молодежного форума ПФО “iВолга-2018”:“Состоялся конкурс на участие в самом популярном молодежном событии ПФО – форуме “iВолга”. Мы очень рады, что молодые люди проявили такой интерес и активность. Сейчас экспертная комиссия уже приступила к оценке проектов и уже скоро мы узнаем имена тех, кто отправится на фестивальную поляну в июле и станет частью самого масштабного молодежное событие этого лета в нашем округе”., врио руководителя департамента по делам молодежи Самарской области:«8 июня завершилась регистрация на молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга». Мы успели подвести некоторые итоги и можем говорить об успешности заявочной кампании 2018 года. Всего было подано 12262 заявки. Это лучший результат за последние годы. Для сравнения, в 2017 году заявки подали около 11800 молодых людей. Больше всего заявок было подано на смену «Наука и образование» – 3260. Это понятно, потому что смена является федеральной – заявки подавали со всей страны. В топе самых популярных смен: «Лига труда», «Ты – предприниматель» и «Поколение добра». Но и количество заявок на другие смены в несколько раз превысило ожидаемое число”.