Завершился отборочный этап конкурс скорочтения «Книжное ГТО»

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Конкурс стартовал 9 апреля 2018 года. За это время в отборочных турах приняли участие более 1 000 человек из 18 муниципальных образований Самарской области. Лучшие из них дошли до финала – 154 человека. Именно они сразятся за звание самого быстрого чтеца в своей возрастной категории в сентябре, в День города. Интересно отметить, что самая многочисленная категория участников – учащиеся 2-5 классов.Победители получат призы и подарки от партнеров и спонсоров конкурса: самарского театра «Город», фирмы «Нектар», производящей натуральные соки и нектары, а также исторического парка «Россия – Моя история», единственного в мире мультимедийного комплекса, представляющего историю нашей страны с древнейших времен до наших дней.Финал пройдет 9 сентября в 12.00 на площадке перед центральным входом Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14 а), передает пресс-служба СОУНБ.