Завершился муниципальный этап общественной акции «Где родился, там и пригодился!»
21 апреля 2017 20:44
124
В итоге в Шигонском районе сложилась необычная ситуация, когда два лидера набрали одинаковое количество голосов и, таким образом, здесь дипломы победителей получат сразу два участника.
За время голосования из областной акция превратилась во всероссийскую и даже международную. В поддержку молодых специалистов свои голоса присылали поддержки из Москвы и Владивостока, Санкт-Петербурга и Саратова, Германии, Италии, Англии, Белоруссии и Армении.
Акция открыла для жителей Самарской области настоящих «звезд». Фермер Дмитрий Гаврилов из Пестравского района, оказался автором популярного блога о сельском хозяйстве на канале You Tube, а специалист сельского дома культуры Ольга Салеева из Красноярского района с большим успехом гастролирует по России. Это реальные примеры того, что развивать свой талант и быть успешным можно и в малых городах и селах.
С 10 мая на сайте акции гдеродился.рф начнется голосование среди участников межмуниципального этапа. Соревноваться молодые специалисты станут в своих группах: «Город», «Север», «Юго-Восток» и «Юго-Запад». Победителей жюри
определит по итогам голосования и баллам за творческую программу на мероприятиях «полуфинала» акции.
В финал, который пройдет 15 сентября, от каждой группы выйдет по 3 призера, сообщает пресс-служба облправительства.
Для справки: Группы акции
«Города» - Жигулевск, Кинель, Новокуйбышевск, Октябрьск, Отрадный, Похвистнево, Сызрань, Чапаевск
«Север» - Исаклинский, Елховский, Клявлинский, Кошкинский, Камышлинский, Похвистневский, Сергиевский, Челно-Вершинский, Шенталинский
«Юго-Восток» - Алексеевский, Борский, Большечениговский, Большеглушицкий, Богатовский, Волжский, Кинельский, Кинель-Черкасский, Нефтегорский
В группу «Юго-Запад» входят: Безенчукский, Красноярский, Красноармеский, Приволжский, Пестравский, Сызранский, Ставропольский, Шигонский, Хворостянский
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
21 апреля 2017 21:02
В рамках учений состоялось расширенное совещание, на котором были подведены итоги 2016 года и поставлены задачи на пожароопасный период 2017 года. Социум
73
21 апреля 2017 20:44
С 10 мая на сайте акции гдеродился.рф начнется голосование среди участников межмуниципального этапа. Социум
123
21 апреля 2017 18:47
Сегодня пассажиры клубного трамвая, начиная с обеда, могут получить у кондукторов билеты на игру "Крылья Советов" – "Рубин". Социум
221
Здравоохранение
21 апреля 2017 13:43
Всех доноров со словами благодарности встречали волонтеры Самарского дома молодежи. Здравоохранение
122
21 апреля 2017 10:15
В этом году в кардиодиспансере планируют выполнить 180 операций с использованием новой методики. Здравоохранение
368
20 апреля 2017 15:36
Габриэлла да Силва после того, как родила двух малышей, призналась, что потеряла былую форму. Здравоохранение
54
Туризм
21 апреля 2017 09:12
Ожидается, что нововведение положительно скажется на путешествиях по нашей стране. Туризм
150
20 апреля 2017 10:31
С таким предложением выступил комитет Совета Федерации по социальной политике. Туризм
239
20 апреля 2017 09:22
Это связано со взрывами на юге страны. Туризм
49
Образование
21 апреля 2017 10:06
Вход свободный. Образование
230
20 апреля 2017 16:27
Музей Боевой Славы школы №8 г.Отрадного создан более 30 лет назад и имеет богатую историю: в годы Великой Отечественной войны на территории будущего... Образование
231
20 апреля 2017 11:12
Это новый проект по профориентации, направленный на популяризацию железнодорожных профессий. Образование
256
Культура
21 апреля 2017 11:10
Он пройдет в государственном институте культуры. Культура
175
21 апреля 2017 09:20
В Самарской области, по данным переписи 2010 года, проживает 4,9 тысяч цыган. Культура
201
20 апреля 2017 11:49
Все желающие в эти дни могут посетить фестивали, концерты, репетиции, побывать за кулисами. Культура
222
Мода
16 апреля 2017 11:48Платье до колен - один из вариантов оставаться женственной!
Если раньше платье для барышень было единственным возможным вариантом одежды, то сейчас в обиходе среднестатистической модницы самые разные образы с... Мода
109
13 апреля 2017 18:32
Покупая профессиональную косметику для волос, необходимо учесть многие нюансы. Мода
82
31 марта 2017 14:45
Казалось бы, что особенного в простом серебряном колечке, которое украшает ваш палец? Серебряные кольца заняли весьма почитаемое место в культурах по всему... Мода
170
Видео
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
502
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
809
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1033
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2418
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
1412
22 декабря 2016 09:40
Видеоролик опубликовали в соцсетях. Социум
6158
Фоторепортажи
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
295
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
783
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
1991
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3020
1 сентября 2016 15:29
Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы... ЖКХ
3089
31 июля 2016 17:42
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта. Социум
12044
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают