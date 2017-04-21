Завершился муниципальный этап общественной акции «Где родился, там и пригодился!»

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В итоге в Шигонском районе сложилась необычная ситуация, когда два лидера набрали одинаковое количество голосов и, таким образом, здесь дипломы победителей получат сразу два участника.За время голосования из областной акция превратилась во всероссийскую и даже международную. В поддержку молодых специалистов свои голоса присылали поддержки из Москвы и Владивостока, Санкт-Петербурга и Саратова, Германии, Италии, Англии, Белоруссии и Армении.Акция открыла для жителей Самарской области настоящих «звезд». Фермер Дмитрий Гаврилов из Пестравского района, оказался автором популярного блога о сельском хозяйстве на канале You Tube, а специалист сельского дома культуры Ольга Салеева из Красноярского района с большим успехом гастролирует по России. Это реальные примеры того, что развивать свой талант и быть успешным можно и в малых городах и селах.С 10 мая на сайте акции гдеродился.рф начнется голосование среди участников межмуниципального этапа. Соревноваться молодые специалисты станут в своих группах: «Город», «Север», «Юго-Восток» и «Юго-Запад». Победителей жюриопределит по итогам голосования и баллам за творческую программу на мероприятиях «полуфинала» акции.В финал, который пройдет 15 сентября, от каждой группы выйдет по 3 призера, сообщает пресс-служба облправительства.Для справки:- Жигулевск, Кинель, Новокуйбышевск, Октябрьск, Отрадный, Похвистнево, Сызрань, Чапаевск- Исаклинский, Елховский, Клявлинский, Кошкинский, Камышлинский, Похвистневский, Сергиевский, Челно-Вершинский, Шенталинский- Алексеевский, Борский, Большечениговский, Большеглушицкий, Богатовский, Волжский, Кинельский, Кинель-Черкасский, НефтегорскийВ группувходят: Безенчукский, Красноярский, Красноармеский, Приволжский, Пестравский, Сызранский, Ставропольский, Шигонский, Хворостянский