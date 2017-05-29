Завершились региональные соревнования учащихся Самарской области «Школа безопасности – 2017»

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В соревнованиях принимали участие 6 команд из разных городов и районов Самарской области.В течение 5 дней ребята пробовали свои силы в таких видах состязаний, как «поисково-спасательные работы», «полоса препятствий», «комбинированная пожарная эстафета», «комбинированные силовые упражнения», «конкурсная программа» и двухдневный «маршрут выживания».Победителем соревнований в очередной раз стала команда центра детского и юношеского туризма и экскурсий «Эдельвейс» из Тольятти.«Серебро» досталось ребятам из команды «Щит» г. Сызрань и третье место завоевали учащиеся из команды военно-патриотического клуба «Дельта» м.р. Ставропольский.Команды наградили дипломами и грамотами Главного управления МЧС России по Самарской области и Министерства образования и науки Самарской области. Победителям были вручены ценные подарки.Начальник Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Олег Бойко отметил высокий уровень подготовки проведенных соревнований и выразил уверенность в победах команд Самарской области на межрегиональном и федеральном уровнях.«Несмотря на неблагоприятные погодные условия, которые сопутствовали «Школе безопасности» в этом году, и тяжелые испытания, ребята с удовольствием проводят здесь время. И это не может не радовать, ведь здесь закаляется характер, воспитываются такие качества, как командный дух, стойкость и мужество. Кроме того, навыки, полученные ребятами на «Школе безопасности» могут пригодиться им в жизни. Подобные мероприятия очень важны для подрастающего поколения. Они не только дают возможность проявить себя, научиться преодолевать трудности, но и обрести новых друзей. И пусть не все из участников станут пожарными и спасателями, в экстремальных ситуациях ребята знают, как себя вести и способны оказать помощь другим. А значит, проигравших здесь нет, и это самое главное», - резюмировал начальник Главного управления.