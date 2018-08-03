Завершилась работа молодежного форума ПФО«iВолга»

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Напомним, форум проводится по поручению Президента России Владимира Путина и под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича. Организатором Форума является Правительство Самарской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. В этом году здесь собрались 2 тыс. молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. С 26 июля они практически в круглосуточном режиме представляли свои проекты, делились интересными идеями и получали бесценный опыт на многочисленных площадках «iВолги». В первой половине дня глава региона Дмитрий Азаров и Игорь Паньшин посетили финальный этап Кубка полпреда президента РФ в ПФО по парашютному спорту, встретились с участниками российско-китайского форума «Волга-Янцзы», пообщались с участниками конкурса профмастерства «Молодые профессионалы» и посмотрели презентации проектов-претендентов на получение грантов I степени.Глава региона ознакомился с работой площадок форума и пообщался с его участниками. Большой популярностью среди участников пользуется выставка народных ремёсел, где свои изделия представляют творческие мастерские и объединения. Примечательно, что состав участников форума не ограничивается молодежью – одну из самых интересных площадок представили волонтеры серебряного возраста. Они представили Главе региона сувениры собственного производства, а также подготовили мини-спектакль.Еще одно яркое событие форума – проводы команды Самарской области на VI Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). С напутственными словами к специалистам обратился Глава региона Дмитрий Азаров.На чемпионат, который пройдет в Южно-Сахалинске, отправятся 18 профессионалов по различным направлениям WorldSkillsRussia — токари, фрезеровщики, повара, а также представители других профессий. Капитан команды — Екатерина Афанасьева из Тольятти – представит регион в номинации «дошкольное образование». Она одна из наиболее опытных членов сборной – в соревнованиях WorldSkills различного уровня она участвует более трех лет. Девушка заверила Дмитрия Азарова, что команда едет на Дальний Восток с настроем на победу.«Для нас это шанс и возможность доказать, что Самарская область воспитала достойных профессионалов. Обещаем приехать с победой», — сказала Екатерина. И поделилась секретом успеха: «Чтобы бороться за высокие места, нужно выходить и получать удовольствие. И не волноваться».Глава региона поддержал победный настрой, отметив, что для достойного выступления очень важен командный дух. Поддержка земляков – серьезный стимул.Дмитрий Азаров также пожелал профессионалам из разных городов и районов области с пользой провести время.«Национальный чемпионат – это, в первую очередь, обмен опытом, знаниями. Вы будете общаться, наладите контакты с такими же молодыми, энергичными, профессиональными людьми из разных регионов России. Это будет способствовать успеху каждого из вас, успеху конкретного региона и всей страны. В добрый путь», — подчеркнул Дмитрий Азаров.Также в последний день форума определился победитель Кубка ПФО по парашютному спорту. Главный приз – автомобиль Lada XRay – завоевал кировчанин Эдуард Бекузаров. В прошлом году кандидат в мастера спорта, в активе которого более полутора тысяч прыжков, остановился в шаге от первого места. На iВолге-2018 он завоевал заветный кубок. Ключи от автомобиля Эдуарду вручили на торжественном закрытии форума.Затем Глава региона и заместитель полпреда Президента приняли участие в подведении итогов юбилейного, пятого российско-китайского форума «Волга-Янцзы», который проходил в рамках главного молодежного слета Поволжья.«Волга-Янцзы» объединил по 160 активных студентов из регионов ПФО, Верхнего и Среднего течения реки Янцзы КНР. Неделю они работали над совместными культурными, научными, бизнес-проектами.Так, на «iВолге», которую по праву называют «страной возможностей», родился международный проект по сохранению материального и нематериального наследия Бурхана Шахиди. Этот общественный и политический деятель родился в Казанской губернии и стал впоследствии председателем народного правительства Синьцзяня(Китай). Команда российских и китайских студентовпланирует на полученный грант создать сайт, выпустить словарь на трех языках, а также организовать обменные программы. «Это позволит укрепить культурные и научные контакты наших стран», – уверены авторы идеи.Дмитрий Азаров выразил уверенность, что этот и другие предложенные на форуме социальные проекты и стартапы будут воплощены в жизнь в ближайшее время.«Это будет ярким свидетельством, что мы и наши страны вместе устремлены в будущее», – подчеркнул Глава региона.«Мы обречены на успех, – констатировал Игорь Паньшин. – Спасибо нашей молодежи за активную жизненную позицию».И если российско-китайские проекты только готовятся к воплощению, на площадке инноваций и технического творчества Игорь Паньшин и Дмитрий Азаров ознакомились с конкретными техническими разработками студентов ПФО. Так, Самарский государственный технический университет представил на форуме автономный аппарат в виде подводной лодки для исследования водоемов, пока небольших озер и рек – аккумулятор рассчитан на 1,5 часа работы. Но в дальнейшем опытный образец будет усовершенствован.Система для опреснения воды и беспилотный летательный аппарат гостям продемонстрировал Самарский университет, студенты из Татарстана представили макет инновационного тренажера для летчиков и космонавтов, радиоуправляемого робота-пожарного – Саратовский госуниверситет.Краеведческую мастерскую «Вместе» для проведения онлайн и офлайн-экскурсий для незрячих и маломобильных детей показали башкирские специалисты. Дмитрий Азаров предложил использовать разработку в Самарской детской картинной галерее, где уже есть опыт организации экскурсий для слабовидящих.Также Дмитрий Азаров посоветовал профильным министерствам и главам городов присмотреться к разработке детской академии наук «iВолги». Всю смену юные дарования занимались проектами «умного города». Кейсы получились очень интересные. И при достаточном финансировании вполне могут быть реализованы, например, в Тольятти и Новокуйбышевске, которые участвуют в «пилотной» программе «Умный город».Оживленный диалог состоялся в инклюзивном городке «iВолги», куда в этом году приехали больше 50 ребят с ограниченными возможностями здоровья из 18 регионов страны. Они поделились положительными впечатлениями от организации и учебной программы форума, но попросили в будущем организовать более свободный доступ к Волге.Дмитрий Азаров напомнил, что в Самаре не так давно открыли первый в России пляж, полностью оборудованный для беспрепятственного доступа инвалидов к песку и воде. Подобный опыт можно применить и на территории Мастрюковских озер. «Проблема с доступом к Волге вполне решаема, будем работать над этим», – заверил Глава региона.О своих впечатлениях о форуме рассказали и участники смены «Политика и молодежное самоуправление». В неформальной беседе ребята поделились с гостями идеями того, как можно сделать «iВолгу» еще лучше и привлекательнее. Например, проводить больше практических занятий и интерактивных игр.В каждой смене Дмитрий Азаров спрашивал участников, в какое время лучше проводить форум. Молодые «политики» отметили, что для них предпочтительнее август, когда все экзамены и сессии уже сданы. Ребята также попросили главу региона дать им профессиональный совет, который поможет им построить карьеру. Руководитель Самарской области порекомендовал им поработать в органах местного самоуправления, чтобы знать о проблемах людей на местах. Полученные знания они смогут использовать в дальнейшей работе в органах власти всех уровней.Впрочем, по мнению главы региона, активные молодые люди, настоящие лидеры, способные вести за собой, нужны не только в политике, но и в самых разных сферах. Именно им предстоит формировать будущее нашего региона и страны.На торжественной церемонии закрытия форума Дмитрий Азаров лично наградил авторов лучших проектов смены «Политика и молодежное самоуправление». Также глава региона вручил призы победителям смены «Поколение добра». Одной из финалисток стала самарчанка Ольга Лифанова с проектом «Со скоростью звука». Ольга инвалид по зрению и давно помогает людям с таким же недугом.Глава региона отметил – победителями можно назвать всех участников «iВолги».«Главный итог форума – это ваша энергия, людей активных, увлеченных, людей, которые являются патриотами своей страны, своей родной земли. И когда объединяется такая энергия, любая задача, самая амбициозная, становится по плечу. Поэтому главный итог форума для меня – это то, что самые креативные, энергичные, смелые и целеустремленные люди собрались здесь – на самарской земле, объединили усилия, и значит наша страна, наши регионы будут развиваться, – отметил Дмитрий Азаров. – Хочу сказать, что те проекты, которые здесь были отобраны и стали победителями, заслуживают внимания и уважения представителей власти всех уровней. И я рассчитываю, что при поддержке муниципальных, региональных властей, при поддержке ваших друзей и товарищей вы их реализуете, воплотите в жизнь, и значит, наш мир станет лучше, комфортнее и справедливее».Игорь Паньшин от лица полпреда Президента РФ в ПФО Михаила Бабича поблагодарил главу региона и его команду за высокую организацию «iВолги-2018». Он отметил, что все задачи форума были выполнены.По итогам работы форума авторы лучших проектов получили гранты на реализацию своих идей. Поощрительной экскурсионной поездкой в Центр подготовки космонавтов в Звездном городке награждены 16 человек. Гранты третей степени получили 16 человек, гранты второй степени – 16, гранты первой степени – 8 человек. Всего из Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО поощрены 56 ребят. Еще 18 грантов от Росмолодежи получили победители федеральной смены «Наука и образование».В 2018 году на Форум было подано рекордное число заявок – 12 840, но только самые перспективные проекты были отобраны для участия. В рамках конкурса проектов из привлеченных средств был сформирован грантовый фонд: 8 000 000 рублей от некоммерческой организации «Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе»; 2 000 000 рублей от Федерального агентства по делам молодежи для проведения конкурса проектов смены «Наука и образование». Всего в этом году на конвейер проектов поступило 1203 заявки. Отбор проходил в два этапа: региональный и федеральный. Из более тысячи проектов на федеральный этап прошло 280 работ. Грантов первой степени удостоились по одному человеку от каждой смены, молодые люди получили по 300 тысяч рублей на реализацию своих работ. Грантами второй степени вразмере 200 тысяч рублей и третьей степени – 150 тысяч рублей, удостоились по два призера от каждой смены. Самарская область по абсолютному количеству грантовыхпоощрений стала победителем (8 получателей грантовыхсредств на сумму 1 650 000 рублей и 1 поощрительная поездка).Следует отметить, что в этом году впервые лучшим участникам смен были вручены документы установленного образца об освоении определенных компетенций организаций среднего профессионального образования, выступающих партнерами смен.В рамках Пятого российско-китайского форума также определились призеры и победили по каждому из пяти направлений: «Наука и инновации», «СМИ и медиа», «Культурнолингвистическая», «Предпринимательство», «Культура, искусство, туризм». Авторы лучших работ получили консультации высококвалифицированных экспертов и возможность продолжить совместную работу над реализацией своих проектов на международном уровне.Кульминацией церемонии закрытия стал праздничный концерт, подготовленный российскими и китайскими творческими коллективами. Завершился торжественный вечер песней «Мы вместе», ставшей для участников и гостей Форума «iВолга-2018» символом дружбы и единения, передает пресс-служба облправительства.