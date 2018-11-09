Завершилась очередная заявочная кампания в рамках Губернаторского проекта "СОдействие"

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Конкурсная комиссия по определению победителей Губернаторского проекта «СОдействие» из числа представителей органов власти и членов Общественной палаты Самарской области приступила к работе. 1 ноября 2018 года завершился очередной прием заявок на участие впроекте, запланированных к реализации в 2019 году. Заявки на конкурс принимаются дважды в год: до 1 марта и до 1 ноября; конкурсный отбор общественных проектов проводится до 15 апреля и 15 декабря соответственно.Проект «СОдействие», запущенный в рамках Государственной региональной программы «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области», реализуется в нашем регионе второй год и рассчитан до 2025 года. Он направлен на вовлечениежителей городов и районов в развитие своих территорий, которые сами решают, что именно необходимо скорректировать или исправить в первую очередь, а также поддержку социально-значимых инициатив граждан из средств областного бюджета.Стоимость каждого общественного проекта складывается из добровольных пожертвований граждан и организаций (не менее 7% от стоимости реализации проекта), бюджета муниципального образования (не менее 1% от стоимости реализации проекта) и средств областного бюджета. При этом финансирование общественного проекта из областного бюджета может доходить до 92%. В 2017 году в рамках Губернаторского проекта «СОдействие» были успешно реализованы 13 общественных инициатив. В 2018 году завершается реализация 82 общественных проектов. После успешной презентации Губернаторского проекта «СОдействие» на Форуме гражданского актива Самарской области 10 июля 2018 года, значительно увеличилось число обращений жителей в местные администрации, было проведено множество общественных обсуждений, сформированы инициативные группы по каждому из проектов.К 1 ноября 2018 года в конкурсную комиссию поступило 230 заявок от городских округов и поселений муниципальных районов Самарской области. На реализацию проектов в 2019 году планируется направить 207 млн рублей из средств областного бюджета. В результате конкурсного отбора из 230 проектов к реализации будут допущены лучшие инициативы, которые определятся по итогам заседания конкурсной комиссии.Для того чтобы стать участником Губернаторского проекта «СОдействие» необходимо сформировать инициативную группу, продумать идею проекта, обратиться в местную Администрацию, совместными усилиями составить заявку, провести собрание граждан и направить пакет документов на рассмотрение конкурсной комиссии.Следующая конкурсная кампания состоится в марте 2019 года. Заявки на участие в Губернаторском проекте «СОдействие», которые дополнят определившихся в декабре 2018 года победителей и в случае отбора будут также реализованы в 2019 году, уже принимаютсяАдминистрацией Губернатора Самарской области до 01 марта 2018 года, передает пресс-служба облправительства.