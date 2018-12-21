Завершена пассажирская навигация в акватории Рождественской Воложки и реки Волги в Самаре

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21 декабря прекратила свою работу переправа судами типа «Ом» по маршруту «Самара (Речной вокзал) – Рождествено». Неделей ранее, закрыта грузовая переправа по маршруту «Октябрьский спуск – с. Рождествено».В целях организации транспортного сообщения с селом Рождествено оборудована временная дорога («автозимник») от села Шелехметь до урочища Белые домики протяженностью 27 км, которая будет поддерживаться в проезжем состоянии в течение всего зимнего периода. Также в период межнавигации, после образования устойчивого ледового покрова, будут осуществляться пассажирские перевозки судами на воздушной подушке по маршруту «Самара (Речной вокзал) – Рождествено».Начало движения в зависимости от ледовой обстановки планируется с 24 декабря, передает пресс-служба облправительства.Фото: rechflot-63.ru