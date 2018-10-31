Завершен второй этап конкурса «Великие имена России» – финальное голосование стартует 12 ноября
31 октября 2018 16:53
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1. Александр Анюков – футболист, капитан ФК «Зенит» (аэропорт г. Самары);
2. Михаил Решетнёв – учёный, конструктор, один из основоположников советской (российской) космонавтики (аэропорт г.Красноярска);
3. Михаил Ломоносов – великий русский ученый (аэропорт г.Архангельска);
4. Лев Яшин – легендарный вратарь московского «Динамо» (аэропорт Шереметьево, г.Москва);
5. Иммануил Кант – философ и мыслитель XVIII века (аэропорт г.Калининграда);
6. Николай Рерих – художник, философ-мистик (аэропорт г.Горно-Алтайска);
7. Владимир Ленин – основатель советского государства (аэропорт г.Самары);
8. Николай Кондратенко – губернатор Краснодарского края в 1996–2001 (аэропорт г.Краснодара);
9. Юрий Калмыков – политик, юрист в области гражданского права (аэропорт г.Сочи);
10. Богдан Хмельницкий – гетман Войска Запорожского (аэропорт г.Белгорода);
11. Сергей Шнуров – музыкант (аэропорт Пулково, г.Санкт-Петербурга).
Наибольшую активность в выдвижении имен для названия аэропортов проявили жители Владивостока, Волгограда, Горно-Алтайска, Нижнего Новгорода, Омска, Самары, Санкт-Петербурга, Симферополя, Тюмени.
Примечательно, что из 11 имен, набравших по 500 и более голосов и добавленных к региональным спискам в ходе второго этапа проекта с 22 по 30 ноября 2018г., когда жители России предлагали на сайте ВеликиеИмена.рф свой вариант имени того или иного исторического
деятеля, – два предложены именно самарцами! Это спортсмен, которым гордится весь 63-й регион – экс-футболист сборной России и «Крыльев Советов», ныне – игрок петербургского «Зенита» Александр Анюков и вождь мирового пролетариата Владимир Ленин. Символично, что включение последнего в лонг-лист для голосования произошло 29 октября – в день 100-летнего юбилея Ленинского комсомола. Таким образом, в региональном лонг-листе от Самарской области по итогам первого и второго этапа конкурса – 12 претендентов.
С нашим лонг-листом, а также со списками претендентов других регионов, можно ознакомиться на сайте ВеликиеИмена.рф.
На третьем этапе, который стартует 31 октября, специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выявят предпочтения жителей регионов в отношении наиболее популярных имен. Тройки кандидатов по каждому аэропорту, которые назовут
большинство респондентов, войдут в шорт-лист для финального народного голосования. Оно пройдет с 12 по 30 ноября текущего года. Любой желающий сможет проголосовать за один аэропорт из списка и только за одно имя на сайте ВеликиеИмена.рф, в социальных сетях
(«Вконтакте», «Одноклассники»), по телефону «горячей линии» 8-800-707-93-17 или заполнив анкету на постах волонтеров (информационных стойках), расположенных в крупных торговых центрах, на железнодорожном вокзале и в аэропорту, на борту самолетов.
Итоги народного голосования будут объявлены на ежегодном форуме «Добровольцы России» 5 декабря 2018 года.
Комментируя итоги второго этапа конкурса, секретарь Общественной палаты Российской Федерации Валерий Фадеев отметил высокую вовлеченность регионов и широкую общественную реакцию: «Много известных людей высказывались в поддержку проекта, кто-то его критиковал, где-то мы увидели импровизированные акции в поддержку кандидатов. Это нормальный, живой процесс, который мы как организаторы, безусловно, приветствуем. Рост активности пользователей находился в прямой корреляции с этими новостями – предложения с новыми именами поступали на сайт до последнего момента».
Конкурс «Великие имена России» породил целый спектр народных инициатив в поддержку различных кандидатов.
Так, благодаря инициативе новосибирского музея Н. Рериха имя известного художника очень быстро набрало нужное число голосов для включения в лонг-лист конкурса для присвоения аэропорту Горно-Алтайска. Музейщики разместили на своем сайте эмоциональный призыв и подробную пошаговую инструкцию, как голосовать.
Общественное движение «Волонтеры Победы», каждое в своем регионе, предложило жителям принять участие в фото-флэшмобе в поддержку великих соотечественников, сфотографировавшись с их портретами, рядом с их памятниками или музейными экспонатами. В
Самарской области эту акцию в день 27 октября поддержали более 1,5 тысяч человек, пополнив миллионную армию активистов по всей России.
Студенты Мининского университета в Нижнем Новгороде создали ролик в поддержку своего кандидата в конкурсе «Великие имена России». Часть съемок организовали на крыше вуза, чтобы смелым видео привлечь пользователей соцсетей проголосовать за Козьму Минина на сайте великиеимена.рф.
В Тюмени запустили интерактивную экскурсию для пассажиров рейсового автобуса, которую приурочили к старту второго этапа конкурса.
Стабильно высокий интерес к проекту во всех регионах высказывают представители власти, общественные деятели, историки, искусствоведы, преподаватели, спортсмены, писатели, журналисты… Вся информация о проекте (включая порядок, правила и сроки проведения
Конкурса, промежуточные и финальные результаты Конкурса) публикуется на официальном сайте Общественной палаты Российской Федерации (oprf.ru), а также официальном сайте проекта ВеликиеИмена.рф, передает пресс-служба облправительства.
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