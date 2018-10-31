Завершен второй этап конкурса «Великие имена России» – финальное голосование стартует 12 ноября

114

1. Александр Анюков – футболист, капитан ФК «Зенит» (аэропорт г. Самары);2. Михаил Решетнёв – учёный, конструктор, один из основоположников советской (российской) космонавтики (аэропорт г.Красноярска);3. Михаил Ломоносов – великий русский ученый (аэропорт г.Архангельска);4. Лев Яшин – легендарный вратарь московского «Динамо» (аэропорт Шереметьево, г.Москва);5. Иммануил Кант – философ и мыслитель XVIII века (аэропорт г.Калининграда);6. Николай Рерих – художник, философ-мистик (аэропорт г.Горно-Алтайска);7. Владимир Ленин – основатель советского государства (аэропорт г.Самары);8. Николай Кондратенко – губернатор Краснодарского края в 1996–2001 (аэропорт г.Краснодара);9. Юрий Калмыков – политик, юрист в области гражданского права (аэропорт г.Сочи);10. Богдан Хмельницкий – гетман Войска Запорожского (аэропорт г.Белгорода);11. Сергей Шнуров – музыкант (аэропорт Пулково, г.Санкт-Петербурга).Наибольшую активность в выдвижении имен для названия аэропортов проявили жители Владивостока, Волгограда, Горно-Алтайска, Нижнего Новгорода, Омска, Самары, Санкт-Петербурга, Симферополя, Тюмени.Примечательно, что из 11 имен, набравших по 500 и более голосов и добавленных к региональным спискам в ходе второго этапа проекта с 22 по 30 ноября 2018г., когда жители России предлагали на сайте ВеликиеИмена.рф свой вариант имени того или иного историческогодеятеля, – два предложены именно самарцами! Это спортсмен, которым гордится весь 63-й регион – экс-футболист сборной России и «Крыльев Советов», ныне – игрок петербургского «Зенита» Александр Анюков и вождь мирового пролетариата Владимир Ленин. Символично, что включение последнего в лонг-лист для голосования произошло 29 октября – в день 100-летнего юбилея Ленинского комсомола. Таким образом, в региональном лонг-листе от Самарской области по итогам первого и второго этапа конкурса – 12 претендентов.С нашим лонг-листом, а также со списками претендентов других регионов, можно ознакомиться на сайте ВеликиеИмена.рф.На третьем этапе, который стартует 31 октября, специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выявят предпочтения жителей регионов в отношении наиболее популярных имен. Тройки кандидатов по каждому аэропорту, которые назовутбольшинство респондентов, войдут в шорт-лист для финального народного голосования. Оно пройдет с 12 по 30 ноября текущего года. Любой желающий сможет проголосовать за один аэропорт из списка и только за одно имя на сайте ВеликиеИмена.рф, в социальных сетях(«Вконтакте», «Одноклассники»), по телефону «горячей линии» 8-800-707-93-17 или заполнив анкету на постах волонтеров (информационных стойках), расположенных в крупных торговых центрах, на железнодорожном вокзале и в аэропорту, на борту самолетов.Итоги народного голосования будут объявлены на ежегодном форуме «Добровольцы России» 5 декабря 2018 года.Комментируя итоги второго этапа конкурса, секретарь Общественной палаты Российской Федерации Валерий Фадеев отметил высокую вовлеченность регионов и широкую общественную реакцию: «Много известных людей высказывались в поддержку проекта, кто-то его критиковал, где-то мы увидели импровизированные акции в поддержку кандидатов. Это нормальный, живой процесс, который мы как организаторы, безусловно, приветствуем. Рост активности пользователей находился в прямой корреляции с этими новостями – предложения с новыми именами поступали на сайт до последнего момента».Конкурс «Великие имена России» породил целый спектр народных инициатив в поддержку различных кандидатов.Так, благодаря инициативе новосибирского музея Н. Рериха имя известного художника очень быстро набрало нужное число голосов для включения в лонг-лист конкурса для присвоения аэропорту Горно-Алтайска. Музейщики разместили на своем сайте эмоциональный призыв и подробную пошаговую инструкцию, как голосовать.Общественное движение «Волонтеры Победы», каждое в своем регионе, предложило жителям принять участие в фото-флэшмобе в поддержку великих соотечественников, сфотографировавшись с их портретами, рядом с их памятниками или музейными экспонатами. ВСамарской области эту акцию в день 27 октября поддержали более 1,5 тысяч человек, пополнив миллионную армию активистов по всей России.Студенты Мининского университета в Нижнем Новгороде создали ролик в поддержку своего кандидата в конкурсе «Великие имена России». Часть съемок организовали на крыше вуза, чтобы смелым видео привлечь пользователей соцсетей проголосовать за Козьму Минина на сайте великиеимена.рф.В Тюмени запустили интерактивную экскурсию для пассажиров рейсового автобуса, которую приурочили к старту второго этапа конкурса.Стабильно высокий интерес к проекту во всех регионах высказывают представители власти, общественные деятели, историки, искусствоведы, преподаватели, спортсмены, писатели, журналисты… Вся информация о проекте (включая порядок, правила и сроки проведенияКонкурса, промежуточные и финальные результаты Конкурса) публикуется на официальном сайте Общественной палаты Российской Федерации (oprf.ru), а также официальном сайте проекта ВеликиеИмена.рф, передает пресс-служба облправительства.