Завершен прием заявок на V-й Самарский фестиваль короткометражек 70/30
9 октября 2018 15:24
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Оргкомитет Самарского фестиваля независимого кино 70/30 объявляет об окончании приема работ на V-й киносмотр. На сегодняшний день свыше 150 короткометражек прислали авторы из России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Латвии, Армении, Греции, Дании, Испании и Ирана.
В 2018 году Фестиваль пройдет при поддержке Министерства культуры Самарской области и ГБУК «Агентство социокультурных технологий». Площадкой для знакомства и общения с самарскими кинорежиссерами, а также гостями и экспертами из других городов станет Центр Российской кинематографии (ЦРК) «Художественный». В рамках юбилейного V-го Самарского кинофестиваля пройдут мастер-классы, круглые столы и презентации будущих кинопроектов. Гости фестиваля смогут увидеть как игровое, так и документальное, мобильное и музыкальное кино, созданное независимыми режиссерами.
Специальным гостем мероприятия станет московский режиссер Борис Гуц, автор первого в стране полнометражного фильма, целиком снятого на смартфон – «Фагот» (2018). В настоящее время Борис Гуц совместно с Самарским кинофестивалем 70/30 проводят конкурс
короткометражек, снятых на смартфон «Иначе не снимешь». Работы принимаются до 1 ноября на почту фестиваля cinemafest7030@gmail.com. Итоги конкурса будут подведены также в день Фестиваля.
В 2018 году эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова и Самары в очередной раз определят Лучший самарский фильм. Напомним, что Лучшим игровым фильмом 2017 года, снятым в Самаре, была признана короткометражка Вадима Френкина «Переезд». Победителя ожидает
главный приз Фестиваля – «Золотая пицца».
Узнать самые свежие новости Фестиваля вы можете на официальной странице http://vk.com/kino7030, передает пресс-служба оргкомитета Фестиваля.
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