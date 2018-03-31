Завершен первый этап пусконаладки АСУДД в Самаре

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"Уважаемые автомобилисты Самары! Завершен первый этап пусконаладки АСУДД в нашем городе. Уствновлены и функционируют контроллеры, камеры и детекторы, запрограммирована и прошла первичную настройку и отладку вся система. По данным с видеокамер и от своих коллег видим положительные изменения в дорожной ситуации. Работа по ведению Системы и оптимизации трафика ведётся и будет продолжаться в дальнейшем. В данный момент трудимся над оптимизацией. Надеемся на вашу обратную связь", - сообщается в Твиттере АСУДД Самара.