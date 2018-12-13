Завершается работа речной грузовой переправы «Октябрьский спуск – село Рождествено»

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В целях организации транспортного сообщения с селом Рождествено оборудована временная дорога («автозимник») от села Шелехметь до урочища Белые домики протяженностью 27 км, которая будет поддерживаться в проезжем состоянии в течение всего зимнего периода, передает пресс-служба облправительства.