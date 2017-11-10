Завершается массовая рассылка уведомлений на уплату налогов

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Срок уплаты имущественных налогов, взимаемых с физических лиц за 2016 год на основании налогового уведомления налогового органа, установлен не позднее 1 декабря 2017 года.Следует отметить, что часть налоговых уведомлений содержит перерасчет налогов за 2014 – 2015 годы в связи с наличием у налоговых органов следующих оснований:- сведений, полученных в соответствии со ст. 85 НК РФ из регистрирующих органов, об объектах налогообложения и их владельцах, которые ранее не были представлены в налоговый орган;- заявлений налогоплательщиков об использовании налоговых льгот, поступивших после рассылки налоговых уведомлений за 2014 – 2015 годы;- изменений налогового законодательства (в том числе законов субъектов РФ и муниципальных нормативных правовых актов), улучшающих положение налогоплательщиков (уменьшающих налоговые ставки, предоставляющих льготы и т.п.), принятых после рассылки уведомлений за 2014 – 2015 годы и распространяющихся на предшествующие налоговые периоды;- уточненных сведений о кадастровой стоимости недвижимости в связи с изменением результатов кадастровой оценки уже после направления налоговых уведомлений за 2014 – 2015 годы;- иных оснований для проведения перерасчета налоговых обязательств.Если в этих случаях имелась переплата по имущественным налогам за предшествующие периоды, то в налоговом уведомлении итоговая сумма налогов будет выставлена с учетом этой переплаты, сообщает пресс-служба администрации Самары.