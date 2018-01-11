Заур Гуриев, который ради спасения леопардов идет пешком через всю Россию, побывал в национальном парке «Самарская Лука»
11 января 2018 22:30
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Каждый человек может проявить заботу о леопардах, зубрах, тиграх и прочих, не таких «прославленных», но существующих в природе животных — синицах, дятлах, косулях, пауках, бабочках и т.д. Например, повесив кормушку и всю зиму подкармливая птиц; ежегодно внося пусть небольшой, но такой нужный и важный взнос в фонд охраны диких животных (WWF), и много еще чем можно помочь, главное, захотеть.
"Спасибо, Заур, за неожиданную поддержку! Легкой Вам дороги и удачного окончания путешествия", - пожелали ему сотрудники парка.
Заур Гуриев начал свое путешествие 12 октября 2017 года от улицы Владивостокской во Владикавказе. Закончить он планирует на улице Владикавказской во Владивостоке. Изначально путешественник, по его словам, просто стремился осуществить свою давнюю мечту увидеть Россию.Сейчас же он не просто реализует мечту, а поддерживает программу по восстановлению популяции среднеазиатского леопарда в Северной Осетии, заодно делая доброе дело в какой-нибудь ООПТ, если путь пролегает через ее территорию, сообщает пресс-служба парка «Самарская Лука».
Фото: vladikavkaz.bezformata.ru
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