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Зато не откосил. В Кемеровской области нашли дезертира, скрывавшегося 25 лет

22 сентября 2018 15:37
273
Полицейские никак не могли установить местонахождение мужчины на протяжении четверти века.
Полицейским Красноярского края удалось найти мужчину, который сбежал из воинской части города Зеленогорск почти 25 лет назад. Об этом сообщает региональное управление МВД РФ, передает life.ru.

Установлено, что мужчина покинул воинскую часть, где проходил службу, 7 июля 1994 года. На него было заведено уголовное дело. Всё это время полицейские пытались найти дезертира, отправляли в разные города запросы и ориентировки, но никак не могли установить его местоположение.

Сообщается, что преступник сам пришёл в следственный отдел и признал свою вину. В этом его убедили родственники. В данный момент он проживает в Кемеровской области. Уголовное дело было прекращено за истечением срока давности. 
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Комментарии



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