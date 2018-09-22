Зато не откосил. В Кемеровской области нашли дезертира, скрывавшегося 25 лет

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Установлено, что мужчина покинул воинскую часть, где проходил службу, 7 июля 1994 года. На него было заведено уголовное дело. Всё это время полицейские пытались найти дезертира, отправляли в разные города запросы и ориентировки, но никак не могли установить его местоположение.Сообщается, что преступник сам пришёл в следственный отдел и признал свою вину. В этом его убедили родственники. В данный момент он проживает в Кемеровской области. Уголовное дело было прекращено за истечением срока давности.