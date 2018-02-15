Заседание Совета СПЧ в Самаре. Итоги
15 февраля 2018 15:32
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14 февраля в Самаре впервые состоялось выездное заседание Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека под председательством М.А. Федотова.
В его работе принял участие врио Губернатора Самарской области Д.И. Азаров, а также руководители федеральных структур, работающих на территории губернии, члены общественной палаты региона, Уполномоченный по правам человека в Самарской области О.Д. Гальцова, а
также Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге А.В. Шишлов и Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Т.Г. Мерзлякова.
Члены Совета СПЧ работали в Самарской области на протяжении трех дней, посетили целый ряд социальных учреждений, проверили условия в местах принудительного содержания. Отдельное внимание было уделено вопросам соблюдения избирательных прав граждан и подготовки к выборам Президента страны.
В ходе заседания Совета все члены высказали свои впечатления и отметили, что Самарская область во многом может стать примером для других регионов. Так председатель Совета СПЧ М.А. Федотов отметил, что «самый главный вывод, который можно сделать по итогам нашей работы, в регионе развитое гражданское общество, оно живет и дышит, и дышит достаточно свободно». По мнению председателя СПЧ, дальнейшему развитию гражданского общества в Самарской области может способствовать создание в регионе общественного телевидения, созданного по аналогии с Общественным телевидением России.
Члены Совета СПЧ с положительной стороны отметили работу кризисных центров для женщин, ГБУЗ «Самарский областной клинический
центр профилактики и борьбы со СПИД», а также опыт организации центра для инвалидов на базе Главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области, в котором инвалид может не только оформить документы об инвалидности, но и сделать заявку на средства технической реабилитации, получить консультации и услуги пенсионного фонда, социального обслуживания, трудоустройства.
Также члены Совета отметили достойное материальное обеспечение и человеческое отношение к осужденным со стороны учреждений,
подведомственных УФСИН России по Самарской области. В частности, было рекомендовано распространить практику открытия реабилитационных центров при женских колониях с возможностью матерей, отбывающих наказание, проживать совместно со своими детьми, рожденными в неволе.
В качестве еще одной положительной практики, реализующейся на территории Самарской области, М.А. Федотов привел опыт Самарского
областного суда: «Судьи лично посещают места лишения свободы. На мой взгляд, это очень важно, судья должен видеть как реализуются его приговоры. Я рекомендовал бы эту практику завести во всех регионах».
По посещению отдельных объектов члены Совета дали свои рекомендации. Например, было рекомендовано в изоляторах временного
содержания, подведомственных ГУ МВД России по Самарской области, создать более уютную обстановку в комнатах отдыха для сотрудников учреждений. Что касается ИВС в сельской местности, то член Совета И.А.Каляпин, посетивший по жалобе ИВС Красноармейского района, призвал привести ИВС в соответствии с существующими стандартами, так как в камерах отсутствуют средства обеспечения приватности.
По итогам визита в Самарскую область члены Совета СПЧ сформулировали ряд вопросов, требующих обсуждения на федеральном уровне и принятия мер. Так, по мнению председателя Совета СПЧ М.А. Федотова, для содействия осужденным в трудоустройстве и
ресоциализации необходимо рассмотреть возможность принятия закона о социальной поддержке лиц, освобождающихся из мест лишения свободы. Для предприятий, размещающих заказы в учреждениях ФСИН, необходимо предусмотреть льготы.
По словам секретаря Совета СПЧ Я.В. Лантратовой, нуждаются в урегулировании проблемы, касающихся категории детей-сирот и детей-
инвалидов. В частности, сложилась такая практика, что родители передают детей с инвалидностью в госучреждения, а пенсию по инвалидности забирают себе. Средства, накапливаемые на счетах недееспособных детей- инвалидов, после достижения ими 18 лет также достаются их родственникам, хотя фактически забота о них лежит на госучреждениях. Что касается детей-сирот, то на федеральном уровне необходимо проработать вопрос сохранности жилья сироты, если он попал в места лишения свободы или ушел служить по контракту.
В ходе заседания слово было предоставлено Уполномоченному по правам человека в Самарской области О.Д. Гальцовой. Омбудсмен отметила, что необходимо поднять на уровне Совета вопрос по условно-досрочному освобождению осужденных, избранию меры
пресечения в виде заключения под стражу. Также по мнению О.Д. Гальцовой необходимо на самом высоком уровне обозначить проблему большой очереди в пансионаты психоневрологического профиля и создания достойных условий проживания для ветеранов в социальных стационарных учреждениях, сообщает пресс-служба УПЧ в Самарской области.
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