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Новости /  Общество /  Социум  

Зарубежные интернет-покупки не будут облагаться налогом до 2019 года

1 июля 2018 14:36
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Сейчас россияне могут совершить покупки на общую сумму в €1000 и общим весом не более 31 килограмма в месяц.
Правительство России планировало снизить беспошлинный порог на интернет-покупки уже с 1 июля 2018 года. Хорошие новости — изменение отложили, передает iphones.ru со ссылкой на RNS.

Предполагалось, что порог снизят до €500 на все интернет-покупки пользователя в месяц. И это должно было случиться уже 1 июля 2018 года, а затем ещё снизить до €200 с 1 января 2019 года.

Замминистра финансов Илья Трунин также отметил, что документы, связанные с регулированием таможни, вступают в силу только через 30 дней после их публикации.

Сейчас россияне могут совершить покупки на общую сумму в €1000 и общим весом не более 31 килограмма в месяц.
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Комментарии



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