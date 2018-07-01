Зарубежные интернет-покупки не будут облагаться налогом до 2019 года

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Предполагалось, что порог снизят до €500 на все интернет-покупки пользователя в месяц. И это должно было случиться уже 1 июля 2018 года, а затем ещё снизить до €200 с 1 января 2019 года.Замминистра финансов Илья Трунин также отметил, что документы, связанные с регулированием таможни, вступают в силу только через 30 дней после их публикации.Сейчас россияне могут совершить покупки на общую сумму в €1000 и общим весом не более 31 килограмма в месяц.